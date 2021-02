Έξι άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά την αλλαγή του ορόσημου του Χόλιγουντ του Λος Άντζελες από Hollywood σε Hollyboob.

Οι φωτογραφίες με το παραποιημένο σήμα στον λόφο του Χόλιγουντ έγιναν viral στα social media.

Σύμφωνα με το NBC Los Angeles, η ομάδα ήταν ακτιβιστές που προσπαθούσαν να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και χρησιμοποίησαν μεγάλα φύλλα μουσαμά για να κάνουν τις αλλαγές.

Δεν προκάλεσαν μόνιμη ζημιά στην ταμπέλα, είπε αστυνομικός στα τοπικά ΜΜΕ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του τμήματος του Χόλιγουντ, Steve Lurie, δήλωσε ότι το κόλπο δεν ήταν «καθόλου cool».

«Τα ορόσημα του Λος Άντζελες είναι πολύτιμα», ανέφερε στο Twitter.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ορισμένοι επιχειρούν να μεταφέρουν το μήνυμά τους παραποιώντας την διάσημη πινακίδα.

Χαρακτηριστική ήταν παλαιότερη παρέμβαση στο σήμα όπου αντί για Hollywood είχαν γράψει Hollyweed.

A few hours ago, a group attempted to vandalize the Hollywood sign. Los Angeles landmarks are precious to those of us @LAPDHollywood and this was way uncool (not to mention the terrain is quite steep & dangerous). Hollywood patrol officers have arrested all six individuals.