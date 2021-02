Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση.

Σε μία εξομολόγηση στο Instagram, κατά την οποία ήταν αρκετά φορτισμένη, η Οκάσιο- Κορτέζ μίλησε για τα όσα βίωσε κατά τη βίαιη εισβολή στο Καπιτώλιο και πώς αυτό που έζησε επηρεάστηκε από το γεγονός ότι έχει δεχθεί στο παρελθόν σεξουαλική επίθεση.

Η βουλευτής περιέγραψε ότι είχε κρυφτεί σε τουαλέτα στο γραφείο της, κατά τη διάρκεια της εισβολής, ενώ άκουγε να χτυπούν τους τοίχους και έναν άνδρα να ουρλιάζει «Πού είναι;».

«Πίστευα ότι θα πεθάνω», είπε η Οκάσιο- Κορτέζ στο βίντεο και εξέφρασε την οργή της γιατί της ζητούν να «προχωρήσει» μετά την εισβολή, συγκρίνοντάς το με αυτό που ακούν πολλοί που έχουν βιώσει σεξουαλική επίθεση.

«Αυτοί οι τύποι μας λένε να προχωρήσουμε, ότι δεν είναι μεγάλο θέμα, ότι θα έπρεπε να ξεχάσουμε τι συνέβη, μας λένε ακόμη ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Αυτές είναι οι ίδιες τακτικές που χρησιμοποιούν όσοι κακοποιούν», είπε.

«Είμαι επιζήσασα σεξουαλικής επίθεσης. Και δεν το έχω πει σε πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Αλλά όταν υποφέρουμε τραύματα, τα τραύματα χειροτερεύουν το ένα το άλλο», συνέχισε.

Αναφερόμενη στην εισβολή στο Καπιτώλιο και το συμβάν στο γραφείο της, είπε: «Αμέσως συνειδητοποίησα ότι δεν έπρεπε να μπω στην τουαλέτα. Έπρεπε να μπω στην ντουλάπα. Μετά άκουσα να μπαίνει κάποιος και συνειδητοποίησα ότι ήταν ήδη αργά».

Στη συνέχεια, περιέγραψε, άκουσε να φωνάζουν. «Ήταν η στιγμή που πίστεψα ότι όλα τελείωσαν. Ότι θα πέθαινα». Σκουπίζοντας τα δάκρυά της, περιέγραψε ότι κοίταξε από τους μεντεσέδες της πόρτας. «Είδα έναν λευκό άνδρα με μαύρο σκούφο να ουρλιάζει "Πού είναι;"». Στη συνέχεια συνεργάτης της είπε ότι μπορεί να βγει και αποδείχθηκε ότι ο άνδρας ήταν αστυνομικός του Καπιτωλίου. Αλλά, σύμφωνα με την ίδια, «με κοιτούσε με θυμό και εχθρότητα» και ότι με τους συνεργάτες της δεν ήξεραν «αν ήταν εκεί για να μας βοηθήσει ή να μας βλάψει».

