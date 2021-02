Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι καλεί σε δημόσιες διαμαρτυρίες κατά του πραξικοπήματος που έγινε στη Μιανμάρ, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή της ίδιας και και άλλων κυβερνώντων από τον στρατό.

Η εκλεγμένη ηγέτιδα, συγγραφέας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 1991, είπε ότι ο στρατός προσπαθεί να επιβάλει εκ νέου δικτατορία.

«Προτρέπω τους ανθρώπους να μην το αποδεχτούν αυτό. Να απαντήσουν και ολόψυχα να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο στρατιωτικό πραξικόπημα», ανέφερε δήλωσή της.

Η στρατιωτική τηλεόραση ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρωί ότι ο στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας για ένα έτος, με την εξουσία να περνά στα χέρια του στρατηγού Min Aung Hlaing. Πρόσθεσε δε ότι ο στρατός κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει θέσει υπό κράτηση ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Το πραξικόπημα ήταν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, απάντηση στην «απάτη» που συνέβη κατά τη διάρκεια των εκλογών του περασμένου έτους.



Όλες οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στο Γιανγκόν παρέλυσαν τη Δευτέρα το πρωί και στρατιωτικά φορτηγά, με συρματοπλέγματα, στάθμευσαν έξω από το Δημαρχείο. Η κρατική τηλεόραση MRTV δήλωσε ότι σταματά τη μετάδοση. Οι τράπεζες έκλεισαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η στιγμή που ανακοινώνεται το πραξικόπημα θα παραμείνει στην ιστορία της χώρας.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα καταδίκασαν ηγέτες και διεθνείς οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε «οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής του αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών ή παρεμπόδιση της δημοκρατικής μετάβασης της Μιανμάρ, και θα αναλάβουν δράση εναντίον των υπευθύνων εάν δεν αντιστραφεί η κατάσταση».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ζήτησε επίσης την απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι και των υπολοίπων κρατουμένων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι οι εξελίξεις αντιπροσωπεύουν «ένα σοβαρό πλήγμα στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη Μιανμάρ»

Ο David Mathieson, ανεξάρτητος αναλυτής στη Μιανμάρ, δήλωσε ότι είναι πιθανό αρκετοί να λάβουν υπόψη τους τις εκκλήσεις για διαμαρτυρίες από την Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι λατρεύεται εξάλλου από μεγάλη μερίδα κόσμου στη χώρα.

«Δεν παραβλέπεις ένα εθνικό είδωλο. Τη στιγμή που η Αούνγκ Σαν Σου Τσι βγαίνει και δίνει την εντολή, οι άνθρωποι πιθανώς θα την ακολουθήσουν. Δεν θέλουν να επιστρέψουν (στο στρατιωτικό καθεστώς του παρελθόντος)», είπε

Ο συγγραφέας και ιστορικός Thant Myint-U έγραψε στο Twitter: «Οι πόρτες μόλις άνοιξαν σε ένα πολύ διαφορετικό μέλλον. Έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ελέγξει ό,τι ακολουθήσει. Και να θυμάστε ότι η Μιανμάρ είναι μια χώρα γεμάτη όπλα, με βαθύ διχασμό σε εθνικό και θρησκευτικό επίπεδο, όπου εκατομμύρια άνθρωποι μετά βίας μπορούν να εξασφαλίσουν τροφή».

The doors just opened to a very different future. I have a sinking feeling that no one will really be able to control what comes next. And remember Myanmar's a country awash in weapons, with deep divisions across ethnic & religious lines, where millions can barely feed themselves