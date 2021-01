Μια Αυστραλή προκάλεσε «ντελίριο» την Τετάρτη στο Twitter, όταν δημοσίευσε φωτογραφία από ένα ζευγάρι γόβες Manolo Blahniks.

Συγκεκριμένα, η Liz Allen, που εργάζεται ως δημογράφος, βρήκε στο κατάστημα Vinnies, μαγαζί μεταχειρισμένων ειδών, στο Μπελκόνεν της Αυστραλίας, ένα ζευγάρι μπλε γόβες Manolo Blahniks αρχικής αξίας 2.125 δολαρίων, να πωλούνται έναντι 35 δολαρίων.

Ωστόσο, δεν επρόκειτο για ένα απλό ζευγάρι Manolo Blahniks, αλλά για παρόμοιες μπλε σατέν γόβες με αυτές που φόρεσε η Κάρι Μπράτσο στην ταινία «Sex and the City» το 2008.

They are a work of art pic.twitter.com/iL35efONbf — Dr Liz Allen (@DrDemography) January 27, 2021



Η Liz Allen, μάλιστα είπε ότι πήγε στο κατάστημα Vinnies για να βρει ένα μεταχειρισμένο ζευγάρι ανατομικών παπουτσιών της εταιρείας Hush Puppy από το ράφι των παπουτσιών με τα 8 δολάρια, αλλά της κέντρισε το ενδιαφέρον τελικά κάτι άλλο.

«Είδα μια λάμψη με την άκρη του ματιού μου», είπε, καθώς είδε το κόσμημα που έχουν πάνω τα παπούτσια. Αμέσως ανήρτησε σχετική φωτογραφία στο Twitter όπου προκλήθηκε «κύμα» ενθουσιασμού από χρήστες από όλο τον κόσμο.

Just spotted a pair of Manolo Blahniks at Vinnies. $35 if anyone’s interested. pic.twitter.com/xBHpJLmgLZ — Dr Liz Allen (@DrDemography) January 27, 2021

Τα σενάρια για το πώς αυτό το «διάσημο ζευγάρι παπουτσιών» κατέληξε στο εν λόγω κατάστημα, πήραν «φωτιά».

Τα Manolo Blahnik είναι σε νούμερο 38, και μάλιστα τοπικά μέσα, ανέφεραν ότι έχουν το ίδιο μέγεθος με τα παπούτσια που έχει δωρίσει κατά καιρούς η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Τζούλι Μπίσομ.

I was just about to say this!

They're definitely the proposal shoes 😍 pic.twitter.com/sPDQ36zuU2 — Jane-Elise Cherry 😷💙 (@jecherry_SP) January 27, 2021

They must be ex-Julie Bishop!👠 — Wendy Northey ⚓️⚓️⚓️ (@WendyNorthey) January 27, 2021

Πάντως η Liz Allen δεν κατάφερε να αγοράσει τις μπλε γόβες καθώς δεν ήταν στο νούμερό της, αλλά τα σχόλια από υποψήφιες αγοράστριες είναι εκατοντάδες.

Με πληροφορίες από Guardian

