Το γύρο του κόσμου κάνει μία συγκινητική ιστορία που έρχεται από τη Βρετανία, με «πρωταγωνιστές» δύο ασθενείς με covid-19.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, το οποίο κατάφερε να παντρευτεί μέσα στο νοσοκομείο με τη βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Ελίζαμπεθ Κερ και ο Σάιμον Ο΄Μπράιαν, ένα ζευγάρι Βρετανών, σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Ιούνιο. Ωστόσο, τα σχέδιά τους «ναυάγησαν», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα δύο άτομα μολύνθηκαν από τον ιό και μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μίλτον Κέινς με το ίδιο ασθενοφόρο. Η Κερ και ο Ο΄Μπράιαν νόσησαν τόσο βαριά με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για να διοργανώσει το γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά.

Όταν η κατάσταση της υγείας του Ο΄Μπράιαν επιδεινώθηκε περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Τότε, το προσωπικό του νοσοκομείου καθυστέρησε τη διασωλήνωσή του τόσο όσο χρειαζόταν για να προλάβουν να παντρευτούν.

