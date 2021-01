Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ξανά το Καπιτώλιο, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ, καθώς υπάρχει προειδοποίηση των αρχών για εξωτερική απειλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Καπιτώλιο έχει τεθεί σε lockdown, με την απόφαση να λαμβάνεται ταχύτατα υπό τον φόβο απειλής μετά από καπνούς που βγαίνουν από κτήριο κοντά στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το NBC, οι εργαζόμενοι στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ έλαβαν ένα συγκεκριμένο μήνυμα ασφαλείας. «Προς όλα τα κτήρια του συγκροτήματος του Καπιτωλίου: Εξωτερική απειλή για την ασφάλεια, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος, μείνετε μακριά από εξωτερικά παράθυρα και πόρτες. Αν είστε έξω, ζητήστε ασφαλή κάλυψη», ανέφερε το μήνυμα που πήγε σε όλους όσοι εργάζονται και κινούνται στους χώρους αυτούς.

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol:



"All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6