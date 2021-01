Συναγερμός έχει σημάνει στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί με πολλά θύματα, σύμφωνα με το τοπικό ABC13, που δεν διευκρινίζει αν αναφέρεται μόνο σε τραυματίες ή και σε νεκρούς.

Περί τις 5πμ τοπική ώρα, πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στις οδούς 24th Street και University Drive, και κλιμάκια αντιμετώπισης κρίσεων κλήθηκαν στο σημείο. Το Fox10 μεταδίδει πότιως οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει ένα μεγάλο τμήμα του πάρκινγκ έξω από το εστιατόριο "Cool Vybz Jamaican Restaurant", του οποίου η πόρτα παραμένει ανοικτή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής, «πολλά θύματα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο».

Multiple people shot over night at 23rdAve&Northern according to @PHXFire @PhoenixPolice have the door open to ‘Cool Vybz Jamaican Restaurant’ and have taped off a large area of the parking lot.



Still waiting on an update on injuries @FOX10Phoenix pic.twitter.com/flihnVSjqM