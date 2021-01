Μέσα από ένα ψηφιακό συνέδριο 1.001 εκπροσώπων θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας, μετά την απόφαση αποχώρησης της Άνγκελα Μέρκελ από το τιμόνι του CDU.

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί αυτό το Σαββατοκύριακo, μπορεί να αντικαταστήσει την Γερμανίδα καγκελάριο μετά τις εκλογές του φθινοπώρου.

Από αύριο, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση της Γερμανίας θα συγκληθεί για να συζητήσει τη διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είναι στο τιμόνι του κόμματος από τον Απρίλιο του 2000.

Επανεκλέχθηκε οκτώ φορές και ο διάδοχός της καλείται να αντιμετωπίσει μία πανδημία και να κατευθύνει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε μια ολοένα και πιο διαιρεμένη ΕΕ. Είναι η Μέρκελ έτοιμη να παραδώσει την εξουσία, διερωτώνται τα γερμανικά Μέσα.

Στις πολλές κρίσεις κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας της, η Μέρκελ έχει θεωρηθεί από πολλούς σταθερή και ακλόνητη σαν βράχος. Είτε κατά τη τη διάρκεια αυτής που χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση ή είτε πάλι κατά την τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού.

Όποιος διαδεχθεί την Φράου Μέρκελ καλείται να ανταποκριθεί σε μεγάλες απαιτήσεις.

Η εικονική διάσκεψη του κόμματος του CDU αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο δεν θα αποφασίσει επίσημα ποιος θα αντικαταστήσει την καγκελάριο στην γερμανική κυβέρνηση.

Το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Γερμανίας - οι Χριστιανοδημοκράτες - πρόκειται να εκλέξουν νέο πρόεδρο, που σίγουρα θα είναι άνδρας. Αλλά όποιος εκλεγεί ως ηγέτης του CDU δεν γίνεται αυτόματα και Γερμανός καγκελάριος, αλλά μετακινείται μεν σε πολική θέση για να γίνει ο επόμενος Γερμανός καγκελάριος, με την προϋπόθεση όμως, ότι ο συνασπισμός CDU / CSU θα αναδειχθεί ξανά ως το ισχυρότερο πολιτικό κόμμα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Αφού ηγήθηκε της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) για πάνω από 20 χρόνια, από το 2000, η Μέρκελ ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2018 ότι θα παραιτηθεί για να αφήσει άλλους να διεκδικήσουν τις εκλογές.

«Δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις», είχε πει σε συνέντευξη Τύπου που εξηγούσε την απόφασή της, προσθέτοντας ότι θα είχε περισσότερο χρόνο να επικεντρωθεί στα καθήκοντά της ως αρχηγός της κυβέρνησης.

Το CDU είναι το κυβερνών κόμμα της Γερμανίας από το 2005. Πλέον τρεις υποψήφιοι διεκδικούν την ηγεσία ώστε να αντικαταστήσουν την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία εξακολουθεί να έχει ποσοστό αποδοχής περίπου 70%.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η διορισμένη διάδοχή της, η Annegret Kramp-Karrenbauer ("AKK"), η οποία είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος τον Δεκέμβριο του 2018, αποχώρησε από τον αγώνα μετά από μια σειρά σκανδάλων που υπονόμευσαν την εξουσία της, οδηγώντας σε καταστροφικό αποτέλεσμα στις δημοσκοπήσεις.

Και οι τρεις που προχώρησαν και διεκδικούν την ηγεσία του CDU είναι όλοι λευκοί άντρες και ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών.

