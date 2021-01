Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης που θα επιτρέπει στους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί να ταξιδεύουν ελεύθερα.

Μάλιστα, ζήτησε ένα αμοιβαία αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι ιατρικό προαπαιτούμενο οι πολίτες να έχουν ένα πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν εμβολιαστεί», είπε η κ. Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της που μεταδίδει το euroactiv.

«Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού για ένα αμοιβαία αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού», συμπλήρωσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην επιστολή που της έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία κάλεσε για χαλάρωση των ταξιδιωτικών κανόνων για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί.

Αν και δεν ήθελε να καταστήσει το εμβόλιο «υποχρεωτικό ή προαπαιτούμενο για ταξίδια», ο Μητσοτάκης ζήτησε ότι «τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα», ανέφερε η πρόεδρος της Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το euractiv.

«Ό, τι αποφασίζεται – είτε δίνει προτεραιότητα είτε πρόσβαση σε ορισμένα αγαθά – είναι μια πολιτική και νομική απόφαση που πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ κατέληξε λέγοντας:

«Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και, όπως είπα, πρέπει να έχουμε ιατρική απαίτηση που να αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί».

European Commission President Ursula von der Leyen welcomed the Greek government’s initiative on a mutually recognised vaccination certificate to allow people to travel freely.https://t.co/ngaDlfhL4C