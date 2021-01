Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας τις πρωτοφανείς εικόνες που εκτυλίσσονται με υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Twitter.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.