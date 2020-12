Τουλάχιστον τρία άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες..

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στην Berliner Zeitung ότι υπήρξε περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων στη συνοικία Κρόιτσμπεργκ, στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετά πρόσωπα, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Η πυροσβεστική του Βερολίνου ανέφερε μέσω Twitter ότι τρεις άνθρωποι είναι σοβαρά τραυματισμένοι και διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS