Το 5G ήταν από την αρχή αγαπημένο «πεδίο» όσων αρέσκονται στις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες «απογειώθηκαν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κάποιοι «πατάνε» σε αυτό, για να βγάλουν χρήματα, μέσω Amazon.

Ορισμένοι είδαν στον κορωνοϊό και την προσπάθεια κάποιων να τον συνδέσουν με το 5G μια ευκαιρία για να θησαυρίσουν. Έτσι, στο Amazon πωλούνται «προστατευτικά» για ρούτερ, τα οποία υποτίθεται ότι «μπλοκάρουν» το δίκτυο 5G.

Someone on Amazon is making money off 5G conspiracy theorists by selling a $90 "EMF blocker" for WiFi routers. The best part is the reviews complaining that it reduced their WiFi signal 🤣 pic.twitter.com/xCXIYLSSAa