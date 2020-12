Συνεχίζεται το μυστήριο με τους μονόλιθους που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτή τη φορά ένας νέος μονόλιθος εμφανίστηκε στην Αυστραλία.

Λίγες μέρες μετά την ανακάλυψη και την εξαφάνιση ενός αριθμού λαμπερών μεταλλικών μονόλιθων σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, μία γιγαντιαία κατασκευή έκανε την εμφάνισή της, επίσης μυστηριωδώς, στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Η ασημένια κατασκευή των τριών όψεων, ύψους τριών μέτρων, εμφανίστηκε στο Noarlunga, δίπλα στη γέφυρα του τρένου Seaford, περίπου στις 6 μ.μ. την Πέμπτη.

Ο άνθρωπος που εντόπισε τον γιγαντιαίο μεταλλικό μονόλιθο είπε στο 7news ότι πάνω του υπάρχουν χαραγμένα κάποια στοιχεία, που μοιάζουν με συντεταγμένες.

So a monolith with coordinates written on it appeared in Adelaide today. Entered them in on google maps and it led to Hindmarsh Stadium, wtf pic.twitter.com/0xMhDqHxOI