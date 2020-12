Μία φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης.

Η φάλαινα κολυμπούσε κοντά στην προβλήτα 84. Σύμφωνα με πληροφορίες η φάλαινα εμφανίστηκε για πρώτη φορά, τη Δευτέρα το απόγευμα γύρω στις 4:15 μ.μ. (τοπική ώρα) ακριβώς έξω από την προβλήτα και ξαναεμφανίστηκε όμως την επόμενη ημέρα.

Μέσω Twitter υπήρξαν προειδοποιήσεις για τους ναυτικούς να προσέχουν το θηλαστικό, ώστε να μην τον τραυματίσουν κατά λάθος με τα σκάφη τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια φάλαινα κολυμπά στον ποταμό Χάντσον. Το 2016, μια άλλη φάλαινα εντοπίστηκε και είχε παραμείνει στην περιοχή για περίπου μια εβδομάδα.

Οι ειδικοί λένε ότι οι φάλαινες μεταναστεύουν νότια, αλλά σταμάτησαν στην περιοχή για τροφή.

Το αρμόδιο Τμήμα Πάρκων είπε ότι οι λόγοι για την αύξηση στη συχνότητα των εμφανίσεών τους στην περιοχή, ενδεχομένως να οφείλεται στη βελτίωση της τοπικής ποιότητας των υδάτων και στην αφθονία πηγών τροφίμων που παρέχει ο Ατλαντικός.

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από δώδεκα μεγάπτερες φάλαινες, γνωστές και ως καμπούρες φάλαινες, έχουν εντοπιστεί στα νερά της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτείας.

Μερικές δε, από αυτές έχουν φτάσει ακόμα και 500 μέτρα από την παραλία του Rockaway, στο Queens.

Humpback whale in New York Harbor ready for closeup at Statue of Liberty https://t.co/wm99J2brZM pic.twitter.com/mFfBqwJh7u

Mariners around NYC please SLOW DOWN and be on the look out for #HumpbackWhale NYC0089 seen in the #HudsonRiver on 12/07 & 12/08.

🚨🚨🚨@uscoastguard @USCG_Tri_State @NYSDEC @PortNYNJ @PANYNJ @NOAAFisheries @NOAAFish_GARFO @NYSANEWS @NYCMayorsOffice @NYCSpeakerCoJo @NYCMayor pic.twitter.com/G27ibWvk4n