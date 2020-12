Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής, της εταιρείας Engen.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ, Ρόμπερτ Μακένζι, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters, η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Η εταιρεία Engen πρόσθεσε ότι τα αίτιά της έκρηξης ερευνώνται.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, στον οποίο δεν αναφέρεται ούτε σε θύματα, ούτε στον αντίκτυπο στην παραγωγή της, ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Όπως αναφέρει το σάιτ της εταιρείας, το διυλιστήριο στο Ντέρμπαν έχει δυναμικότητα διύλισης 120.000 βαρελιών την ημέρα.

Στη Νότια Αφρική, χώρα που αποτελεί καθαρό εισαγωγέα πετρελαίου, λειτουργούν το τρέχον διάστημα έξι διυλιστήρια.

