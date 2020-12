Περίπου 30 άνδρες, με βαρύ οπλισμό και εκρηκτικά, εξαπέλυσαν επίθεση τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, σε μια τράπεζα στη νότια Βραζιλία και αντάλλαξαν πυρά με αστυνομικούς.

Πρόκειται για μια από τις πλέον «κινηματογραφικές» ληστείες που έχουν διαπραχθεί ποτέ στη χώρα. Οι βίαιες συγκρούσεις ξύπνησαν την Κρισιούμα, μια πόλη 217.000 κατοίκων, που απέχει 200 χιλιόμετρα νοτίως της Φλοριανόπολις, της πρωτεύουσας της Πολιτείας Σάντα Καταρίνα. Η λεία των δραστών, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν, δεν έχει διευκρινιστεί.

«Ήταν πολύ βίαιο. Γύρω στα μεσάνυχτα, περίπου 30 εγκληματίες εξαπέλυσαν επίθεση με βαρύ οπλισμό και εκρηκτικά» για να ανοίξουν τα χρηματοκιβώτια της τράπεζας, ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι TV Globo ο αστυνομικός διευθυντής Ανσέλμο Κρουζ.

Ένας αστυνομικός και ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυρών. Οι δράστες απέκλεισαν πολλούς δρόμους στο κέντρο της πόλης και έπιασαν ομήρους εργάτες οι οποίοι εκείνη την ώρα έβαφαν μια διάβαση πεζών. Υποχρέωσαν μάλιστα τον έναν από αυτούς να μεταφέρει τη λεία τους στα οχήματα με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

Μερικές ώρες αργότερα η αστυνομία εντόπισε τα οχήματα, όχι όμως και τους ληστές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις ανθρώπους, οι οποίοι επιχείρησαν να πάρουν 810.000 ρεάλ (περίπου 128.000 ευρώ) που είχαν πέσει στο πεζοδρόμιο. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν οι συλληφθέντες έχουν κάποια σχέση με τους ληστές.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ένα βίντεο στο οποίο πυροτεχνουργοί απομακρύνουν από το σημείο, με τη βοήθεια ενός ρομπότ, περίπου 30 κιλά εκρηκτικών υλών που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Civilians clean up money scattered on the streets in Criciúma in the south of Brazil after a huge armed robbery on 4 banks in the city pic.twitter.com/8SIFE5oaiA