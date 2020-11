Τον δρόμο για ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Καμπότζη έχει πάρει ήδη ο 35χρονος Κααβάν, ο «πιο μοναχικός ελέφαντας στον κόσμο», μετά την διεθνή κατακραυγή για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης εδώ και δεκαετίες σε ζωολογικό κήπο του Ισλαμαμπάντ. Η Cher έκανε καμπάνια για την απελευθέρωσή του εδώ και χρόνια και χθες τα κατάφερε.

Μετά από χρόνια διαμαρτυριών και δεκάδες απόπειρες της βραβευμένης με Όσκαρ τραγουδίστριας και ηθοποιού Cher, ο Κααβάν ξεκίνησε χθες το ταξίδι του από το Πακιστάν προς ένα καταφύγιο της Καμπότζης. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης του 35χρονου ελέφαντα σε ζωολογικό κήπο του Ισλαμαμπάντ προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις σε ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων εντός της χώρας αλλά και παγκοσμίως.

Ένα ειδικό φορτηγό αεροπλάνο κανονίστηκε να μεταφέρει χθες τον Κααβάν σε καταφύγιο άγριας ζωής στην Καμπότζη, όπου οι τοπικές αρχές έχουν ήδη φροντίσει για την άφιξή του.

EPA/SOHAIL SHAHZAD

EPA/SOHAIL SHAHZAD

EPA/SOHAIL SHAHZAD

Ο Κααβάν εκπαιδευόταν επί εβδομάδες από ειδικούς που τον δελέαζαν με μπανάνες και άλλες λιχουδιές ώστε να συνηθίσει τον στενό χώρο και τους δυνατούς θορύβους που θα ακούει κατά τη 10ωρη πτήση μέχρι την Καμπότζη.

Το καταφύγιο άγριας ζωής όπου θα ζει πλέον ο Κααβάν, φιλοξενεί περισσότερους από 80 ελέφαντες ενώ διαθέτει ειδικούς και κατάλληλες υποδομές.

Η Cher, που χρηματοδοτεί το μισό κόστος του ταξιδιού του Κααβάν, βρέθηκε στο Πακιστάν για να παρακολουθήσει από κοντά όλη τη διαδικασία μεταφοράς του ελέφαντα. Επίσης την Παρασκευή συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ιμράν Χαν και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻. — Cher (@cher) November 27, 2020

«Χάρη στη Cher αλλά και τους ντόπιους Πακιστανούς ακτιβιστές, η μοίρα του Κααβάν έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την υφήλιο και αυτό βοήθησε στη διευκόλυνση της μεταφοράς του», είπε ο Μάρτιν Μπάουερ, εκπρόσωπος της Four Paws International, οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων, επικεφαλής της προσπάθειας μετεγκατάστασης.

Η Cher «έχει αρκετά μεγάλο βήμα οπότε έχουμε πραγματικά εκτιμήσει όσα έκανε για τον Κααβάν από το 2016», πρόσθεσε.

Πριν από μερικές ημέρες πολίτες, φίλοι αλλά και αξιωματούχοι του Πακιστάν βρέθηκαν στο ζωολογικό κήπο που ήταν στολισμένος με μπαλόνια, για να αποχαιρετίσουν τον Κααβάν, λίγο πριν φύγει για την Καμπότζη.

Μικρά παιδιά πόζαραν με τον ελέφαντα για φωτογραφίες και μια ορχήστρα του έπαιξε μουσική, ενώ εκείνος μασουλούσε αμέριμνος το γρασίδι του.

EPA/SOHAIL SHAHZAD

EPA/SOHAIL SHAHZAD

Ο Κααβάν λατρεύει τη μουσική και ο Αμίρ Χαλίλ, ένας κτηνίατρος της οργάνωσης διάσωσης ζώων Four Paws, δέθηκε μαζί με τον ελέφαντα, ο οποίος ήταν επιθετικός προς τους ανθρώπους παλιότερα, τραγουδώντας του τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα.

Η δυστυχία του Κααβάν

Ο Κααβάν ζούσε σε άθλιες συνθήκες, σε ένα μικρό περιφραγμένο χώρο του Marghazar Zoo στο Ισλαμαμπάντ για πάνω από τρεις δεκαετίες. Η Σαέλι, το ταίρι του, πέθανε το 2012 λόγω αμέλειας και κακής φροντίδας από τους υπεύθυνους, όπως όλα δείχνουν.

Δεν του πήγαν άλλο ζώο, παρότι οι ελέφαντες είναι κοινωνικά ζώα και ο Κααβάν άρχισε να γίνεται γνωστός ως ο πιο μοναχικός ελέφαντας του Πακιστάν.

🐘Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan's forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB — Cher (@cher) November 27, 2020

Ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο έκαναν καμπάνιες για την απελευθέρωση του Κααβάν, κατηγορώντας τους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου πως κρατούσαν τον ελέφαντα απομονωμένο, δεμένο και χωρίς να του παρέχουν κατάλληλο καταφύγιο και ανακούφιση τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Επιπλέον επιδόθηκαν σε μια μακρά δικαστική διαμάχη για την ελευθερία του.

Getty Images

Τον περασμένο Μάιο, ένα δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ διέταξε τις αρχές να απελευθερώσουν το ζώο και να βρεθεί κατάλληλο καταφύγιο για εκείνο. Η απόφαση των Πακιστανών δικαστών διέταξε επίσης την μετεγκετάσταση δεκάδων ακόμη ζώων, μεταξύ άλλων λιοντάρια, αρκούδες και πουλιά. μέχρι ο ζωολογικός κήπος να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο Κααβάν είχε φτάσει στο Πακιστάν όταν ήταν ενός έτους, ως δώρο από τη Σρι Λάνκα στον πρώην δικτάτορα, στρατηγό Ζία Ούλ Χακ. Όμως, από το 2002 τον έδεναν με αλυσίδες, επειδή οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου ανησυχούσαν για την επιθετικότητά του. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αλλά οι υπάλληλοι συνέχισαν την πρακτική.

Τα προβλήματά του συνεχίστηκαν. Πέρυσι, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα φροντιστές του που διαπιστώθηκε ότι του έκλεβαν το φαγητό. Πριν από λίγους μήνες διαπιστώθηκε ότι αγριογούρουνα έμπαιναν στον χώρο του Κααβάν και έκλεβαν το ψωμί και τα φρούτα του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο ελέφαντας είχε πάθει αφυδάτωση.

#Kaavan's last night of sleeping in #Pakistan. Pray pray pray with all your heart that everything goes beautifully for him, and that he gets carried in the arms of the prayers, wishes and hopes of all those wishing him well for all these years. @cher

Image via @ForestGuard4 pic.twitter.com/w304Ojg4ao — 🍃 Friends of Islamabad Zoo (FIZ) 🍃 🐻 🐘 🐺 🙊 (@IsbZooFriends) November 28, 2020

Με πληροφορίες από dpa, AFP, BBC

