Το Kenyatta University της Κένυας νίκησε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στους ημιτελικούς ενός διαγωνισμού για μελλοντικούς δικηγόρους.

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια στον κόσμο, ήταν η πλευρά υπεράσπισης στον 12ο παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής δίκης, «Nelson Mandela World Human Rights».

Στον διαγωνισμό, οι φοιτητές κάθε πανεπιστημίου που συμμετέχει αναλαμβάνουν μία υποθετική περίπτωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραθέτουν τις απόψεις τους.

Φέτος, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το Πανεπιστήμιο Kenyatta εκπροσωπήθηκε από τους φοιτητές τρίτου και δευτέρου έτους, Sidney Tambasi Netya και Martin Kioko Munyoto, αντίστοιχα, οι οποίοι σπουδάζουν νομικά.

«Πήγαμε σε αυτόν τον διαγωνισμό με την αποφασιστικότητα να ανυψώσουμε τη φωνή κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε αυτό το βαθμό, είμαστε περήφανοι που επιτυγχάνουμε σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο κ. Netya.

Στον διαγωνισμό, το Πανεπιστήμιο Strathmore της Κένυας νίκησε το Universidad Catolica της Βολιβίας, θέτοντας όλες τις βάσεις για έναν τελικό στην Κένυα.

Είναι η πρώτη φορά, από το 2009, που μία αφρικανική ομάδα, δύο από την Κένυα στην προκειμένη περίπτωση, κατάφερε να φτάσει στον τελικό του διαγωνισμού.

Οι τέσσερις μαθητές που θα λάβουν μέρος στους τελικούς είναι όλοι κάτω των 23 ετών.

We congratulate Sidney Tambasi Netya and Martin Kioko Munyoto, for representing Kenyatta University in the 12th Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition and making it to the finals scheduled for 10th December 2020.

