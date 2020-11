Οργή έχει προκαλέσει ο συντηρητικός Βρετανός βουλευτής, Μπεν Μπράντλεϊ, που ζήτησε περισσότερα δικαιώματα για τους «στρέιτ λευκούς άντρες».

«Σήμερα είναι η μέρα που επιτέλους ζητώ περισσότερα δικαιώματα για τους πιο περιθωριοποιημένους της κοινωνίας: τους στρέιτ λευκούς άντρες», είπε σε πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, εκφράζοντας παράπονα επειδή υπάρχει υπουργός για τις γυναίκες αλλά όχι για τους άντρες.

Με αφορμή την Ημέρα του Άνδρα, ο βουλευτής των Tόρις παραπονέθηκε επίσης για τις πολλές γυναίκες υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και το γεγονός ότι υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Οι άντρες συζητιούνται πολύ συχνά ως ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί», είπε ο Μπράντλεϊ επικρίνοντας τη χρήση φράσεων όπως «ανδρικό προνόμιο, τοξική αρρενωπότητα και άντρες καταπιεστές».

Ο Βρετανός βουλευτής καταδίκασε και το Equality Act [σ.σ. Νόμος για την Ισότητα] ως «εσκεμμένα και τακτικά εφαρμοσμένο με λάθος τρόπο σε σχέση με το φύλο, τη φυλή και κάθε άλλο χαρακτηριστικό» και κάλεσε την κυβέρνηση να «αναγνωρίσει ότι όλοι έχουμε ίση προστασία βάσει του συγκεκριμένου νόμου...είτε γκέι, μαύροι, γυναίκες ή στρέιτ λευκοί άντρες».

Ο Μπεν Μπράντλεϊ συνέχισε υπογραμμίζοντας τη σημασία του «να κρατάς την πόρτα ανοιχτή για μια κυρία», να περιμένεις ένας άντρας «να φροντίσει την οικογένειά του» και να «θέλεις να είσαι πραγματικός άντρας» που «κατεβαίνει για ποδόσφαιρο το σαββατοκύριακο και πιάνει ψιλή κουβέντα με τις κυρίες». «Το χαζολόγημα είναι πλέον bullying», παραπονέθηκε.

Επιπλέον σημείωσε μεταξύ άλλων πως «είναι σωστό ο κόσμος να ζει με βάση τις δικές του επιλογές και να είναι αυτός που θέλει να είναι», προσθέτοντας ωστόσο ότι φοβάται πως στο μέλλον «θα ξεχάσουμε τον παραδοσιακό ρόλο των αντρών».

Ο βουλευτής των Tόρις αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ αντρών, που άγγιξε υψηλό δυο δεκαετιών τον Σεπτέμβριο, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τους άντρες να μιλούν για τα συναισθήματά τους και κάλεσε την κυβέρνηση να «προωθήσει σχέδιο δράσης» και «καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας».

«Έχουμε ένα νομικό σύστημα στο οικογενειακό δίκαιο που δείχνει να συμπεραίνει την ενοχή πολλών αντρών σε μια σχέση», σχολίασε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, σπεύδοντας να προσθέσει πως «η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών συνεχίζει να έχει την εικόνα μιας μαμάς, ενός μπαμπά και παιδιών, και δεν θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτό».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ομιλία του πυροδότησε κύμα οργής με αμέτρητους χρήστες στα social media να εκφράζουν την αγανάκτησή τους με την τοποθέτηση.

«Κέρδισες το λαχείο της ζωής. Γεννήθηκες με κάθε προνόμιο που υπάρχει... λευκός, άντρας, αρτιμελής, πλούσιος και στρέιτ. Οπότε για πες μας, πόσες από τις ομάδες όπου ανήκεις έχουν υποστεί ποτέ διακρίσεις», σχολίασε ενδεικτικά κάποιος χρήστης.

«Ο Μπεν Μπράντλεϊ δεν θέλει έναν υπουργό για τους μαύρους άντρες, τους τρανς άντρες, τους ανάπηρους άντρες, τους άστεγους άντρες. Ο Μπεν Μπράντλεϊ θέλει έναν υπουργό για τον εαυτό τους προσωπικά», σημείωσε άλλη χρήστης.

Ben Bradley doesn't want a minister for black men, trans men, disabled men, homeless men.



Με πληροφορίες από Dazed

