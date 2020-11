Δασοκόμοι στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας περιέγραψαν σήμερα πώς χρησιμοποίησαν έναν γερανό για να τραβήξουν έναν ελέφαντα από ένα πηγάδι, σε μια επιχείρηση διάσωσης που διήρκησε πάνω από 12 ώρες.

Ο ελέφαντας, που περιπλανιόταν σε ένα χωριό το οποίο συνορεύει με την περιοχή Νταρμαπούρι στο Ταμίλ Ναντού, έπεσε στο πηγάδι, το οποίο ήταν καλυμμένο με θάμνους και δεν ήταν περιφραγμένο, είπε ο Ρατζκουμάρ, ένας αξιωματούχος της τοπικής αρχής δασοκομίας, στο Reuters.

It was 15 hour long rescue. Here at a glance. From planning, getting down, crowd management, keeping elephant alive & hydrated and then finally bringing her out safely. Elephant needs appreciation as well for cooperating. 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/nrFGHJ6qqT

Άλλοι δύο ελέφαντες έχουν πέσει σε τέτοιου είδους πηγάδια τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή.

«Ήταν ένα βαθύ και στενό πηγάδι», εξήγησε ο Ινδός αξιωματούχος. «Μας ενημέρωσαν ντόπιοι το πρωί της Πέμπτης και καταφέραμε να σώσουμε τον ελέφαντα αργά το ίδιο βράδυ».

Οι αρχές ξεκίνησαν την όλη επιχείρηση καθαρίζοντας τους θάμνους γύρω από το πηγάδι και κατόπιν επιχειρώντας να τραβήξουν νερό από το πηγάδι. Ωστόσο, ο ελέφαντας αντέδρασε βλέποντας τους σωλήνες απάντλησης του νερού, όπως περιέγραψε ο Ρατζκουμάρ.

«Τελικά, ναρκώσαμε το ζώο με τη βοήθεια γιατρών και χρησιμοποιήσαμε έναν γερανό για να το βγάλουμε από το πηγάδι». «Το ζώο ήταν υγιές και δραστήριο, όσο παρακολουθούσαμε την κατάστασή του για τρεις ώρες μετά την επιχείρηση διάσωσης».

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

This is how yesterday female elephant from Dharmapuri, TN was rescued. Which fell in open well. After hours of operation, which included supplying food also, the elephant is rescued by forest team. It was a 50 feet deep well. And credits to the elephant also for her will. @ANI pic.twitter.com/aBAabHcM1I