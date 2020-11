Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center είναι ένα από τα διασημότερα παγκοσμίως. Ωστόσο το γιγάντιο έλατο που στήθηκε φέτος στο νεοϋορκέζικο ορόσημο περισσότερο απογοήτευσε παρά ενθουσίασε.

Το ύψους 23 μέτρων δέντρο έφτασε το Σάββατο και τοποθετήθηκε με γερανό. Πρόκειται να στολιστεί τις ερχόμενες εβδομάδες και τα φώτα θα ανάψουν στην παραδοσιακή τελετή στις αρχές του επόμενου μήνα.

Οι χρήστες στα social media δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με την «αραιή» εικόνα του, με αποτέλεσμα να επιδοθούν σε ένα ατελείωτο τρολάρισμα με κάποιους να το χαρακτηρίζουν τον «πιο εύστοχο φόρο τιμής» στο 2020.

Το Rockefeller Center δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις εργασίες τοποθέτησης, γράφοντας: «Ας αρχίσει η εορταστική περίοδος!».

Let the holiday season begin! The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has officially arrived at the Plaza. 🎄 pic.twitter.com/RapXlMt1Fb — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 14, 2020





Η Tishman Speyer, ιδιοκτήτρια εταιρία του Rockefeller Center, δήλωσε ιδιαιτέρως περήφανη που διατηρεί την παράδοση του δέντρου και φέτος, σε μια περίοδο που η πανδημία του κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση πολλών εορταστικών παραδόσεων της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο κάποιοι χρήστες αστειεύτηκαν πως η «απογοητευτική» και «γυμνή» του εμφάνιση είναι η πλέον κατάλληλη για το 2020.

«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller, όπως και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πέρασε πολύ δύσκολα μέσα στο 2020», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Ξέρω πως έχουμε 2020 και όλα είναι απαίσια αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πλούσιο», σημείωσε άλλος.

Could the Rockefeller Center Christmas Tree look any worse?



2020on brand... pic.twitter.com/6K2n4bX9u7 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 17, 2020

The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree looks like one of those really old tree people in “Lord of the Rings” that just wanders off into the forest to die — Liam Stack (@liamstack) November 17, 2020





Την ίδια στιγμή, πολλοί ήταν οι χρήστες που το παρομοίασαν με το μικρό, αραιό δέντρο στο διάσημο κινούμενο σχέδιο «A Charlie Brown Christmas».

Charlie Brown: I have the saddest Christmas Tree.

Rockefeller Center: Hold my beer. https://t.co/OexnJvaf86 — Emily Brandwin (@CIAspygirl) November 17, 2020





Άλλοι, βέβαια, υπερασπίστηκαν το δέντρο, λέγοντας πως θα δείξει διαφορετικό όταν τακτοποιηθούν τα κλαδιά του και στολιστεί.

«Ήταν δεμένο σφιχτά για τη μεταφορά του. Θα πυκνώσει», έγραψε ένας χρήστης. «Ήταν δωρεά. Κανένα έξοδο για την πόλη. Τα κλαδιά θα έχουν φώτα και στολίδια και θα δείξει πανέμορφο», πρόσθεσε ένας άλλος.

Μετά το ανελέητο τρολάρισμα, το Rockefeller Center προχώρησε σε νέα ανάρτηση, απαντώντας με χιουμοριστικό και λίγο δηκτικό ύφος σε όσους απογοητεύτηκαν με την εμφάνιση. «Ουάου, όλοι σας πρέπει να δείχνετε υπέροχοι μετά από ταξίδι δυο ημερών, ε; Απλώς περιμένετε μέχρι να φορέσω τα στολίδια μου! Τα λέμε στις 2 Δεκεμβρίου!»

Wow, you all must look great right after a two-day drive, huh? Just wait until I get my lights on! See you on December 2! 😉 — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 18, 2020





Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center δεν είναι το μοναδικό που έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social media, αφού παρόμοια σχόλια πυροδότησε και το φετινό δέντρο στο Σινσινάτι.

Not sure what happened to the Christmas tree at Fountain Square but it's the most #Christmas2020 tree ever @Enquirer pic.twitter.com/Pfe9Avi29z — Cara Owsley (@caraphoto23) November 10, 2020





Πέρυσι, το δέντρο στην πλατεία Τραφάλγκαρ είχε χαρακτηριστεί «γαλοπούλα» λόγω των αραιών φύλλων και της «αναιμικής» του εμφάνισης, ενώ το 2017 ανάλογο τρολάρισμα είχε δεχθεί και η Ρώμη όπου κάποιοι παρομοίασαν το δέντρο με «βουρτσάκι τουαλέτας».

I mean... just look at the poor thing... I’d insert a bad lefty joke about Brexit or austerity here but I just feel too sorry for the poor old tree to also add self loathing in to the mix... pic.twitter.com/8IYSIa52Ml — Calum OBM (@cobm123) December 2, 2019



Με πληροφορίες από BBC

