Με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ για νοθεία στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών είχε νωρίτερα ζητήσει από τους ψηφοφόρους του να είναι ψύχραιμοι. «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, η γερουσιαστής Χάρις και εγώ θα ανακηρυχτούμε νικητές. Για αυτό το λόγο, ζητώ από όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι... Η διαδικασία προχωρεί», είχε δηλώσει ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην υποψήφια αντιπρόεδρο του, γερουσιαστή Καμάλα Χάρις.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για διαφθορά χωρίς να δώσει στοιχεία, στο διάγγελμά του.

Στις νεότερες αναρτήσεις του, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η διαδικασία «λειτουργεί», σημειώνοντας και πάλι πως πρέπει να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι, αλλά και πως «κανείς δεν θα μας στερήσει τη Δημοκρατία. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Η Αμερική έχει φτάσει τόσο μακριά, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει υπομείνει πολλά για να το επιστρέψει».





No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.