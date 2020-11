Με αναφoρά στην αποχώρηση των ΗΠΑ από την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή το πρώτο σχόλιο της πρώην Βρετανίδας Πρωθυπουργoύ, Τερέζα Mέι, για τις προεδρικές εκλογές.

«Σύντομα θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δυστυχώς, σήμερα, σηματοδοτεί επίσης την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού. Tην πρώτη προσπάθεια του κόσμου να οικοδομήσει διάθεση συναίνεσης για την αλλαγή του κλίματος.

»Όποιος εκλεγεί έχει τεράστια ευθύνη να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης του πλανήτη μας.» έγραψε στο Twitter.

We will soon know who will be the next US President. But, sadly, today also marks the US leaving the Paris accord — the world’s foremost attempt to build consensus on climate change. Whoever is elected has an immense responsibility to help tackle our planet’s greatest challenge.