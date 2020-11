Ένα τρίχρονο κοριτσάκι, που ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια 65 ώρες μετά τον φονικό σεισμό, κατέληξε λίγο μετά τη διάσωσή του σε νοσοκομείο της Σμύρνης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Yeni Safak, η μικρή Elif Perincek ανασύρθηκε ζωντανή μέσα από τα ερείπια 65 ολόκληρες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, στην περιοχή Bayrakli.

Η Elif ήταν η 106η που διασώθηκε μέσα από τα ερείπια, και αμέσως μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Mega στη Σμύρνη.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 9χρονη αδερφή μίας 14χρονης που διασώθηκε πριν από 58 ώρες καθώς και δύο ακόμα γυναίκες που βρισκόταν μαζί τους.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταστροφών κι Εκτάκτων Αναγκών στην Τουρκία, Mehmet Gulluoglu, έσπευσε αμέσως μετά τη διάσωση να ανακοινώσει την είδηση μέσω Twitter. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα η μικρή κατέληξε.

Elif (3) was rescued from the rubble 65 hours after the earthquake.



Search and rescue efforts continue in #izmir.