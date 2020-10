Η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση το απόγευμα της Τρίτης, σχεδόν ένα μήνα μετά την διάγνωση με κορωνοϊό.

Ήταν η πρώτη φορά που η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πραγματοποίησε ταξίδι εκστρατείας για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, από την ανακοίνωση της εκστρατείας του τον Ιούνιο του 2019.

Το 50χρονο πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία βρέθηκε χθες στη Φιλαδέλφεια για μια εκδήλωση με στόχο την προσέλκυση γυναικών ψηφοφόρων. Μιλώντας στο Άτγκλεν, η Μελάνια είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μας δώσατε όταν η οικογένειά μας διαγνώστηκε με Covid-19. Αισθανόμαστε πολύ καλύτερα χάρη στον υγιεινό τρόπο ζωής και μερικές καταπληκτικές θεραπευτικές εναλλακτικές που είναι διαθέσιμες στη χώρα».

Σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και έλαβε θεραπεία μη διαθέσιμη στο κοινό, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δήλωσε πως «επέλεξε μια πιο φυσική γραμμή σε επίπεδο φαρμάκων, με περισσότερες βιταμίνες και υγιεινό φαγητό».

Melania Trump in Pennsylvania: "Thank you for the all the love you gave us when our family was diagnosed with COVID-19. We are feeling so much better now thanks to healthy living and some of the amazing therapeutic options available in our country."