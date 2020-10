Οι μετανάστριες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί στο Κατάρ πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης, περιλαμβανομένων σωματικών κακοποιήσεων και ταπεινωτικών συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία.

Η οργάνωση, που μίλησε με 105 γυναίκες, αναφέρει ότι περίπου το 85% εξ αυτών δήλωσαν ότι εργάζονται τακτικά περισσότερες από 14 ώρες ημερησίως, παίρνουν ρεπό σπάνια ή ποτέ, ενώ οι εργοδότες κρατούν τα διαβατήριά τους. Πολλές κατήγγειλαν ότι καθυστερούσαν να τις πληρώσουν ή δεν τις πλήρωναν καθόλου.

Περίπου 25 γυναίκες δήλωσαν ότι δεν λάμβαναν αρκετό φαγητό ή τους έδιναν μόνο αποφάγια, ότι αναγκάζονταν να κοιμούνται στο πάτωμα ή ότι τους αρνούνταν ιατρική βοήθεια. Άλλες έκαναν λόγο για ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία μίλησε και με ακτιβιστές, όπως και με εργαζομένους σε πρεσβείες των χωρών από όπου κατάγονται οι αλλοδαπές οικιακές βοηθοί. Στο Κατάρ εργάζονται περίπου 2 εκατομμύρια μετανάστες, οι περισσότεροι από φτωχές χώρες όπως το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ και η Ινδία. Περίπου 173.000 γυναίκες εργάζονται ως οικιακές βοηθοί εκ των οποίων οι μισές σε σπίτια, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

