Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον γιόρτασαν τα 45 χρόνια γάμου τους, δημοσιεύοντας τρυφερά μηνύματα στα social media.

«Η 11η Οκτωβρίου ήταν μια όμορφη μέρα πριν από 45 χρόνια», έγραψε ο 74χρονος πρώην Αμερικανός πρόεδρος, στη λεζάντα μιας κοινής τους φωτογραφίας. «Ακόμη είναι. Η νύφη ήταν επίσης όμορφη. Και ακόμη είναι. Χαρούμενη επέτειο, Χίλαρι. Σ' αγαπώ».

October 11th was a beautiful day 45 years ago. Still is. The bride was beautiful too. And still is. Happy Anniversary, Hillary. I love you. pic.twitter.com/VMfjEiABD1