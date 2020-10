Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο πήγε σε μια φυλακή του Μινσκ το Σάββατο για να έχει συνάντηση με κρατούμενους ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από ένα φιλοκυβερνητικό δίκτυο στο Telegram και το οποίο επικαλείται το Belta στην ιστοσελίδα του, ο Λουκασένκο και έντεκα ακόμη πρόσωπα, ντυμένοι απλά, φαίνονται να κάθονται γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι που είναι στολισμένο με λουλούδια.

Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Βίκτορ Μπαμπαρίκο, στον οποίο απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα στις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές του Αυγούστου και ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση τον Ιούλιο μαζί με τον γιο του, διακρίνεται στα αριστερά του Λουκασένκο στη φωτογραφία.

#Belarus #Lukashenko met with Viktar #Babariko and other political prisoners in the KGB prison. So first, he jailed them and now he decided to show he is able to talk to them. Clearly, he is using them as hostages pic.twitter.com/IDtsLxmIB5