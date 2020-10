Κλαίγοντας ο Χαϊντέρ και ο Αχμέντ έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Επί 40 χρόνια, από τη στιγμή που ο Σαντάμ Χουσεΐν φυλάκισε την οικογένειά τους, αμφότερα τα αδέλφια πίστευαν ότι ο άλλος ήταν νεκρός.

Ο Χαϊντέρ και ο Αχμέντ αλ Μουσαουί συναντήθηκαν ξανά το σαββατοκύριακο στη Βαγδάτη. Κατάφεραν να βρουν ο ένας τον άλλον χάρη σε μια ανάρτηση του πρώτου, που έγινε viral. Η τελευταία φορά που ήταν μαζί τα δύο αδέλφια, ήταν όταν η μυστική αστυνομία του Σαντάμ Χουσεΐν συνέλαβε όλη την οικογένεια.

Today, after 40 years, Haidar flew from Sweden to be reunited with his brother, the living martyr, Ahmed. pic.twitter.com/MYvG0y3ELe