Όπως οι περισσότερες έφηβες στην Αμερική, στις τρίδυμες Mackenzie, Macey και Madeline Garrison αρέσει να κάνουν άσκοπες βόλτες με τους φίλους τους όταν δεν εργάζονται στις μετά το σχολείο δουλειές τους.

Λατρεύουν την ιππασία, να σκαρφαλώνουν σε δέντρα και να περνούν χρόνο με τα πολλά τους κατοικίδια στο σπίτι τους στην Αϊόβα.

Σχεδόν με κάθε έννοια, είναι απλώς τρεις συνηθισμένες έφηβες- εκτός από το γεγονός πως οι Mackenzie και Macey ήταν κάποτε ενωμένες.

«Δεν με θεωρώ ξεχωριστή», λέει η Mackenzie. «Απλώς σκέφτομαι τον εαυτό μου ως ένα 17χρονο κορίτσι που πηγαίνει στο Λύκειο, που θέλει να βρει μια δουλειά σε μια καριέρα που αγαπάει, και θέλει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά».

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα κορίτσια αυτά είναι ξεχωριστά. Οι Macey και Mackenzie γεννήθηκαν ενωμένες στη λεκάνη και διαχωρίστηκαν 10 μήνες αργότερα στο Παιδικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες, το 2003, σε μια χειρουργική επέμβαση που κράτησε 24 ώρες.

Λίγο αργότερα υιοθετήθηκαν από την 50χρονη σήμερα Darla Keller, που της έφερε να ζήσουν στο σπίτι της στην Αϊόβα μαζί με τους τρεις βιολογικούς γιους της. Παρόλο που η εγχείρηση πέτυχε, και τα δυο κορίτσια έχουν από ένα πόδια, και βασίζονται σε προσθετικό μέλος για να κινούνται.

«Σπανίως περνάει μια εβδομάδα που να μην τις σκεφτώ με κάποιον τρόπο», λέει ο Dr. James Stein, που τις χειρούργησε. «Θυμάμαι να τις παρακολουθώ να κάνουν βόλτες στους διαδρόμους με τις πατερίτσες τους και το να τις βλέπω να ιππεύουν άλογα και να ζουν μια όσο γίνεται πιο κανονική ζωή, είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό».

Αν και οι πλέον 17χρονες τρίδυμες αδερφές έχουν βιώσει επιπλέον ιατρικές δυσκολίες μες στα χρόνια, λένε πως η ζωή τους είναι πολύ κανονική, ανυπομονώντας να τελειώσουν το σχολείο και να πάνε στο κολέγιο.

Η Mackenzie δεν είναι ακριβώς σίγουρη τι θέλει να κάνει στο μέλλον, αλλά της αρέσει πολύ ο κλάδος της γεωργίας, ενώ η Macey σκέφτεται να γίνει νηπιαγωγός. Η Madeline, στο μεταξύ, θέλει να γίνει νοσοκόμα και να ειδικευτεί στην βοήθεια ασθενών με Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.

Παρόλο που τα κορίτσια δεν έχουν δει τον Dr. Stein εδώ και μια δεκαετία, συνεχίζουν να έχουν επαφές μαζί του καθώς είναι ο άνθρωπος που τους έσωσε την ζωή.

«Ήταν υπέροχη εμπειρία να έχω ακόμη σχέσεις μαζί τους», προσθέτει ο Stein, εξηγώντας πως πολλές φορές συνομιλούν πλέον μέσω social media, όπου μαθαίνει τα νέα τους.

Αν και οι τρίδυμες γίνονται συχνά πρωτοσέλιδο από τότε που γεννήθηκαν, εκπλήσσονται με το γεγονός πως ολόκληρη η χώρα γνωρίζει τα πάντα για την ιστορία τους, λέγοντας πως έχουν μάθει να ζουν με τις αναπηρίες τους και πως δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως κάτι διαφορετικό από τους συνομηλίκους τους.

«Δεν θέλω ο κόσμος να μας ξέρει στο σχολείο ως τα κορίτσια που έχουν ένα πόδι και είναι διάσημα για την ιστορία τους», λέει η Macey. «Θέλω απλώς να είμαι ο εαυτός μου, να βγαίνω έξω και να κάνω καινούργιους φίλους. Θα μοιραστώ την ιστορία της ζωής μου, δεν με πειράζει, αλλά δεν θέλω να είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Για την Darla, το να βλέπει τις κόρες της να μεγαλώνουν και να γίνονται γυναίκες ήταν τεράστια ανακούφιση. «Ανακουφίστηκα επειδή, όπως είπα, πάντα γνωρίζαμε πως θα προκύψουν προβλήματα και εμπόδια στον δρόμο μας. Και δεν ήξερα ποια ακριβώς, αλλά είναι ανακούφιση να βλέπω απλώς πόσο φυσιολογικές είναι. Είναι όπως οι συνομήλικοί τους».

Formerly Conjoined Twins and Their Sister Enjoy Being 'Normal' Teenagers 17 Years After Surgery #PEOPLEtheTVShow pic.twitter.com/SZujTeiFuI