Ολόγυμνος εμφανίζεται ο Χιού Τζάκμαν σε νέα διαφήμιση για παπούτσια.

Με έναν ευρηματικό και έξυπνο διάλογο, ο ηθοποιός προσπαθεί να πείσει πόσο ικανοποιημένος είναι με τα συγκεκριμένα παπούτσια. Τόσο πολύ που δεν χρειάζεται καν να φορέσει ρούχα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter δε, έγραψε «Τι να πω; Αυτές οι οι μπότες είναι άνετες».

What can I say? The boots are comfortable. @RMWilliamsUK #ad pic.twitter.com/nVV6lXZdCa