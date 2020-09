Σε... στούντιο που μοιάζει με το εσωτερικό πολυτελούς αεροσκάφους φέρεται ότι ετοίμασαν τα βίντεο τους πολλοί influencers του Instagram, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που δείχνει ένα άδειο αεροπλάνο. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα στούντιο το οποίο μπορεί ο οποιοδήποτε να νοικιάσει έναντι 64 δολαρίων την ώρα.

Το εν λόγω στούντιο φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς influencers που δημοσίευσαν εντυπωσιακές πόζες ισχυριζόμενοι ότι βρίσκονται μέσα στο ιδιωτικό τους αεροπλάνο.

Η φωτογραφία από το εσωτερικό του στούντιο που εδρεύει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι πολλά από αυτά που βλέπουν οι χρήστες στο Instagram είναι ψεύτικα.

Το στούντιο διαθέτει μάλιστα άριστο τεχνητό φωτισμό, όπως διαφημίζει, ενώ κρατήσεις για επικονίαση γίνονται μέσω της Peerspace.

Ο ιστότοπος αποκαλύπτει ότι ο εν λόγω χώρος είναι ο πρώτος του είδους του στο Λος Άντζελες και κοστίζει 64 δολάρια για ενοικίαση για μία ώρα.

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body... idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk