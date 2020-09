Μία οικογένεια με 53.000 ακολούθους στο TikTok κατάφερε να συγκεντρώσει 12.000 δολάρια για τον 89χρονο Derlin Newey, που εργάζεται σε πιτσαρία.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος προκειμένου να τα βγάλει πέρα, δουλεύει ως ντελιβεράς στην Papa John's Pizza δεν πίστευε στα μάτια του όταν έλαβε την επιταγή.

Ο 83χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η ευγένεια και το χαμόγελό του, κέρδισαν τις εντυπώσεις και έκτοτε αρκετοί πελάτες της πιτσαρίας ήθελαν ο Derlin Newey να τους παραδίδει την παραγγελία.

Ωστόσο, εκτός από διανομέας, ο Newey είναι και... ανερχόμενο αστέρι του TikTok χάρη στους «πιστούς» πελάτες του. Η οικογένεια Valdez είπε ότι πάντα ζητούσαν τον 83χρονο όταν έκαναν παραγγελία για πίτσα και άρχισαν να βιντεοσκοπούν την στιγμή της παράδοσης. Στη συνέχεια αναρτούσαν τα στιγμιότυπα στο TikTok.

Η οικογένεια Valdez όμως αποφάσισε να βοηθήσει πραγματικά τον Derlin Newey, ο οποίος εργάζεται επί 30 ώρες τη βδομάδα σε αυτή την ηλικία για την ασφάλισή του, ζητώντας από τους χιλιάδες ακολούθους τους στο Tik Tok να προσφέρουν ένα μικρό χρηματικό ποσό μέσω της εφαρμογής.

«Είναι τρελό. Όλοι τον αγαπούν», είπε ο Carlos Valdez. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η φράση «σήμα κατατεθέν» με κάθε παράδοση πίτσας είναι, «Γεια σας, ψάχνετε κάποια πίτσα;» και αυτό τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό στο κοινό του Tik ToK. Εξάλλου, όλοι θεωρούσαν ότι είναι άδικο να εργάζεται στην ηλικία του, ανέφερε η οικογένεια.

Μετά το διαδικτυακό κάλεσμα, κανείς δεν πίστευε ότι συγκεντρώθηκε το ποσό των 12.000 δολαρίων. Όταν το ποσό παραδόθηκε στον ηλικιωμένο, εκείνος έμεινε έκπληκτος και συγκινημένος. «Πως μπορώ να σας πω ευχαριστώ; Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να σας πω, εκτός από ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN