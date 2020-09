Κινεζικό πανεπιστήμιο απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος του ότι προωθεί οποιαδήποτε μορφή σεξισμού, παρά τον σάλο που προκάλεσε με το εγχειρίδιο, το οποίο εξέδωσε, όπου απέδιδε τις σεξουαλικές επιθέσεις στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι «όμορφες», «επιπόλαιες» ή «αντιστέκονται δύσκολα στους πειρασμούς».

Η Σχολή Καλών Τεχνών της πόλης Χανγκτσού (ανατολικά) διένειμε αυτό το εγχειρίδιο σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές, θέλοντας μεταξύ άλλων να δώσει συμβουλές σχετικά με την προσωπική ασφάλειά τους.

Στο φυλλάδιο αναφέρεται πως τα κορίτσια «είναι όμορφα, επιπόλαια, δειλά, αδύναμα, δεν έχουν σωματική δύναμη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τους αρέσει να μην μοιράζονται τα μυστικά τους (...), έχουν αδύναμη βούληση και αντιστέκονται δύσκολα στους πειρασμούς».

Μεταξύ των άλλων πιθανών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν μια σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με το κείμενο, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες «δίνουν μεγάλη προσοχή στα ρούχα και το μακιγιάζ» και «επιζητούν με κλειστά τα μάτια την υλική άνεση».

Also highly trending on Chinese social media this week -- a China Academy of Art student handbook, which says that women are sexually assaulted because they are "pretty", "frivolous", "cowardly", "have weak willpower and find it hard to resist temptation" https://t.co/xMnptsNXyt pic.twitter.com/6OEU2hC15r