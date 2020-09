Το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ιστορικές συμφωνίες με τις οποίες κανονικοποιούνται οι σχέσεις των τριών πρώτων χωρών στη Μέση Ανατολή, σε μια τελετή στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν υπό την αιγίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν αναγνωρίζουν πλέον το εβραϊκό κράτος.

Από την πλευρά του Μπαχρέιν υπέγραψε τη συμφωνία ο υπουργός Εξωτερικών Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιάνι ενώ τα ΗΑΕ εκπροσωπήθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Σεΐχ Αμπντάλα μπιν Ζαγιέν αλ Ναχιάν.

Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών, μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, υπέγραψαν επίσης μια κοινή διακήρυξη.

Οι δύο αραβικές χώρες είναι οι πρώτες που αναγνωρίζουν το Ισραήλ μετά την Αίγυπτο το 1979 και την Ιορδανία το 1994. Και οι δύο είναι σουνιτικές μοναρχίες και διάκεινται, όπως και το Ισραήλ, εχθρικά απέναντι στο σιιτικό Ιράν, τον «υπ΄αριθμόν 1» εχθρό της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

«Έπειτα από δεκαετίες διαιρέσεων και διαμαχών, είμαστε μάρτυρες της αυγής μιας νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της τελετής, στους κήπους του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι άλλες «πέντε ή έξι» αραβικές χώρες θα ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμα του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές.

Ο Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «ένα σημείο καμπής στην ιστορία», εκτίμησε ότι η συμφωνία που επικυρώθηκε στην Ουάσινγκτον μπορεί να βάλει τέλος στην αραβοϊσραηλινή σύγκρουση «μια και καλή».

Ενώπιον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο, παρά την πανδημία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν τσιγκουνεύτηκε τις φιλοφρονήσεις προς τον «φίλο» του, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, χαιρέτισε τους δύο νέους Άραβες συνομιλητές του, λέγοντας στα αραβικά «Σαλάμ Αλέκουμ», δηλαδή «Ειρήνη Υμίν».

«Για εκείνους που φέρουν τα τραύματα του πολέμου, θεωρούν πολύτιμα τα οφέλη της ειρήνης, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι τεράστιο, πρωτίστως διότι αυτή η ειρήνη θα επεκταθεί εντέλει σε άλλα αραβικά κράτη και μπορεί να βάλει τέλος στην ισραηλινο-αραβική διένεξη μια και για πάντα», επισήμανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά την υπογραφή των ιστορικών συμφωνιών κατανόησης στον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στους Παλαιστίνιους, μολονότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ δεν τους ξέχασαν.

Χαιρετίζοντας αυτήν την «αλλαγή στην καρδιά της Μέσης Ανατολής» ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ Σεΐχ Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν ευχαρίστησε προσωπικά τον Νετανιάχου «επειδή επέλεξε την ειρήνη και σταμάτησε την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών», μολονότι το Ισραήλ υποστηρίζει ότι απλώς ανέβαλε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν, Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιάνι, ζήτησε ξεκάθαρα να εφαρμοστεί μια «λύση των δύο κρατών» για να μπει τέλος στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο Νετανιάχου και οι δύο ΥΠΕΞ υπέγραψαν τις διμερείς συμφωνίες και ακολούθησε η υπογραφή μιας κοινής διακήρυξης των τριών με τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως, στην εποχή του Covid-19, δεν αντάλλαξαν χειραψία.

Πολλές αραβικές, πετρελαιοπαραγωγές χώρες καλλιεργούν διακριτικά σχέσεις με τις ισραηλινές αρχές εδώ και χρόνια όμως αυτή η ομαλοποίηση προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες, κυρίως οικονομικές, στις χώρες που προσπαθούν να ανακάμψουν μετά την πανδημία.

«Πρόκειται για επιτυχία πρώτης τάξης», σχολίασε ο Ντέιβιντ Μακόφσκι, πρώην διπλωμάτης, του Ινστιτούτου Πολιτικής της Εγγύς Ανατολής της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη φορά οι Ισραηλινοί δεν ανέλαβαν κανένα ρίσκο, όπως έκανε ο Μεναχέμ Μπέγκιν «όταν άφησε το Σινά» στην Αίγυπτο ή ο Γιτζάκ Ράμπιν όταν διαπραγματευόταν με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.

Το «όραμα για την ειρήνη» που παρουσίασε τον Ιανουάριο ο Τραμπ, με στόχο να τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση δεν στέφθηκε από επιτυχία. Η Παλαιστινιακή Αρχή το απέρριψε κατηγορηματικά και μάλιστα αρνήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο και τον ρόλο του μεσολαβητή, δεδομένου ότι έχει λάβει αποφάσεις ευνοϊκές για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Μακόφσκι οι Παλαιστίνιοι θα περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών «αλλά όταν η σκόνη κατακάτσει, θα πρέπει να ξανασκεφθούν τη στάση τους».

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν σήμερα θεωρούνται νίκη για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ που πλησιάζει έτσι στον στόχο του, να γίνει αποδεκτό στην περιοχή.

Ο ρόλος Τραμπ

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε πει πως «πέντε ή έξι» ακόμα αραβικές χώρες ετοιμάζονται να συνάψουν συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεών τους με το Ισραήλ, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

«Έχουμε πέντε ή έξι χώρες που θα μας ακολουθήσουν πολύ σύντομα, τους μιλάμε ήδη», συμπλήρωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να κατονομάσει αυτά τα κράτη.

«Πιστεύω πως το Ισραήλ δεν είναι πλέον απομονωμένο», συνέχισε ο ίδιος, που επιθυμεί να προβληθεί και ως ειρηνοποιός της Μέσης Ανατολής, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain will establish embassies, exchange ambassadors, and begin to work together as partners.



