Εκατοντάδες σακουλάκια με κάνναβη είδαν οι περαστικοί στο Τελ Αβίβ να απελευθερώνονται από drone και να προσγειώνονται σε κεντρική πλατεία.

Δεν ήταν παρά μια δράση ομάδας ακτιβιστών που ζητούν τη νομιμοποίηση τού «επικίνδυνου ναρκωτικού» όπως χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση.

Οι πολίτες έσπευσαν να μαζέψουν τα σακουλάκια με την ετικέτα Free Love μέσα σε μια πράσινη καρδιά.

H πρωτοβουλία είχε προαναγγελθεί από την ομάδα Green Glider για τη ρίψη συνολικά ενός κιλού κάνναβης, χωρισμένης σε σακουλάκια των δύο γραμμαρίων.

Το μήνυμα της ομάδας ανέφερε πως το εγχείρημα ήταν στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος παράδοσης κάνναβης στους πολίτες, εν μέσω απαγορεύσεων λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

It's raining #marijuana: A drone mysteriously dropped hundreds of bags of #cannabis over Rabin Square in #TelAviv Thursday afternoon.

Full story: https://t.co/ipspWOZ5FK



Photos by @sassoniavsha1 pic.twitter.com/dxQkz0khRP