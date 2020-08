Ο δημοφιλής ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ είναι πασίγνωστος όχι μόνο για τις ταινίες του αλλά και για τα εκκεντρικά σχέδιά του που συχνά προκαλούν αντιδράσεις.

Βαθιά πολιτικοποιημένος, ο Καναδός αστέρας δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για τον Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο ζωγράφισε πρόσφατα σαν ασθενή με κορωνοϊό στην εντατική.

«176.000 θάνατοι και συνεχίζουμε να μετράμε», έγραψε στην λεζάντα πάνω από το τελευταίο του έργο, που απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο με αναπνευστήρα, βαριά άρρωστο, πάνω στα λευκά σεντόνια μιας νοσοκομειακής κλίνης. Από την στιγμή που ανάρτησε τον πίνακα με την τελευταία καταμέτρηση νεκρών, ο απολογισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 177.346 νεκρών μέσα σε λίγες ώρες.

«Κάντε την Αμερική να πεθάνει για αυτόν», διαβάζει κανείς στο χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του «νοσούντα» προέδρου, με σαφείς υπαινιγμούς στα χαρακτηριστικά καπελάκια με το σύνθημα των οπαδών του, "MAGA" (Make America Great Again - Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά).

Ο Κάρει παρουσιάζει τον Τραμπ με έναν ανάμεικτο μορφασμό πόνου και δύσπνοιας, καθώς φλέβες κόκκινες και μωβ τινάζονται στο πρόσωπό του ενώ προσπαθεί να αναπνεύσει. Τα αγγεία στα μάτια του είναι κατακόκκινα και φαίνεται να δακρύζει.

Αυτή είναι ίσως το πιο σκληρό σκίτσο με τον Τραμπ από τον Τζιμ Κάρεϊ, που στο παρελθόν τον έχει ζωγραφίσει και ως κομήτη που πλησιάζει απειλητικά την Γη. «Αθώοι άνθρωποι τώρα σφαγιάζονται. Οικογένειες διαλύονται και ζωές παιδιών καταστρέφονται. Όλα στο όνομά του», έγραφε σε εκείνη την ανάρτησή του ο Κάρεϊ προσθέτοντας μία σβάστικα στο κούτελο του Τραμπ.

Innocent people are now being slaughtered, families ruined and childrens’ lives destroyed. All in his name. If the Craven Republican Senate allows this vile miscreant to continue encouraging devisiveness, the “Trump Presidency” will become an EXTINCTION LEVEL EVENT. pic.twitter.com/RW4cHF0WDq