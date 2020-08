Χιλιάδες παραθεριστές επιστρέφουν από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τζόνσον για επιβολή καραντίνας σε όσους φθάνουν από τη συγκεκριμένη χώρα.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να επιβάλλει καραντίνα 14 ημερών σε όσους φθάνουν από τη Γαλλία και άλλα κράτη από αύριο Σάββατο, διότι ο δείκτης αναπαραγωγής του κορωνοϊού στη χώρα αυτή είναι πολύ υψηλός, γνωστοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.

Η κυβέρνηση των Συντηρητικών υπό τον Μπόρις Τζόνσον, που ανησυχεί για τον κίνδυνο να ενσκήψει το λεγόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, προσέθεσε επίσης την Ολλανδία, τη Μάλτα, το Μονακό, τα νησιά Τερκς και Κάικος και την Αρούμπα στον κατάλογο των χωρών οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις οποίες θα τίθενται σε καραντίνα. Ισπανία και Βέλγιο είχαν ήδη προστεθεί στη λίστα πρόσφατα.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.