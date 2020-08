Σχεδόν 8.000 κάτοικοι στην κομητεία Ριβερσάιντ στη νότια Καλιφόρνια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν χθες (τοπική ώρα) τις εστίες τους λόγω πυρκαγιάς που έχει ήδη κάψει πάνω από 16.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας.

A wildfire dubbed the Apple Fire erupted in Southern California on Friday northwest of Palm Springs, prompting the evacuation of at least 200 nearby homes, authorities said. https://t.co/uHNEvXdU9h pic.twitter.com/WgkVsUcieh