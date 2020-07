Μερικές ώρες αφότου άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιδιώξει αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο, όμως ανησυχεί για τα προβλήματα που κατ' αυτόν θα προκαλέσουν τα εκατομμύρια των ψήφων οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικά.

«Θέλω να γίνουν εκλογές και να έχουμε αποτέλεσμα, πολύ, πολύ περισσότερο από εσάς», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω αναβολή. Θέλω να γίνουν εκλογές. Όμως δεν θέλω να αναγκαστούμε να περιμένουμε τρεις μήνες και μετά να μάθουμε ότι λείπουν ψηφοδέλτια και ότι οι εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε δημοσιεύματα στον Τύπο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, για τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει η καθυστερημένη έλευση επιστολικών ψήφων και υποστήριξε πως θα χρειάζονταν εβδομάδες, μήνες, αν όχι «χρόνια», για να ξεδιαλύνει η κατάσταση. «Θέλω να δω αλλαγή της ημερομηνίας (των εκλογών); Όχι. Αλλά δεν θέλω να έχουμε νοθευμένες εκλογές», επέμεινε.

Αυτό που φάνηκε να εισηγείται νωρίτερα χθες μέσω Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου αποκρούστηκε αμέσως από στελέχη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών, αλλά και του κυβερνώντος κόμματος, των Ρεπουμπλικάνων.

Υπενθυμίζεται πως, χθες, ο πρόεδρος, σε μία άνευ προηγουμένου πρόταση, ζήτησε να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αν και η εξουσία αυτή ανήκει στο Κογκρέσο.

Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα απαιτούσε αλλαγή ομοσπονδιακού νόμου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκτός από τη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Με την καθολική ψηφοφορία μέσω αλληλογραφίας (όχι με την απουσία ψηφοφορίας, η οποία είναι καλή), το 2020 θα είναι οι πιο ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ & ΑΠΑΤΗΛΕΣ εκλογές στην ιστορία. Θα είναι είναι μεγάλη ντροπή για τις ΗΠΑ. Καθυστέρηση των εκλογών έως ότου οι άνθρωποι να μπορέσουν να ψηφίσουν σωστά, με ασφάλεια;» έγραψε ο πρόεδρος στο Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???