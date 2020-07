Ο Χέρμαν Κάιν, ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Godfather's Pizza, πέθανε από κορωνοϊό. Αρρώστησε μετά την ομιλία Τραμπ στην Τάλσα.

Σύμφωνα με μια νεκρολογία που στάλθηκε από τον επαληθευμένο λογαριασμό του στο Twitter και το Newsmax, ο Κάιν, 74 ετών, νοσηλεύτηκε νωρίτερα αυτό το μήνα ως ασθενής του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Twitter υποβλήθηκε σε θεραπεία με οξυγόνο ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

«Ποτέ δεν είσαι έτοιμος για τις ειδήσεις αυτές που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναζητήσουμε και να βρούμε τη δύναμη και την συμπόνια στον Θεό» ανέφερε δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ως πρόεδρος του Black Voices for Trump, ο Κάιν ήταν ένας από τους αναπληρωτές στην ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιουνίου στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Τότε, τουλάχιστον οκτώ στελέχη της ομάδας του Τραμπ διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας, Tim Murtaugh, δήλωσε στο CNN ότι ο Κάιν δεν συναντήθηκε με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Τάλσα.

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL