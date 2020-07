Δεκάδες συλλήψεις έγιναν αργά το βράδυ χθες Παρασκευή στο Βελιγράδι, καθώς ξέσπασαν εκ νέου νέα επεισόδια ανάμεσα σε εθνικιστές και αστυνομικούς στο κοινοβούλιο, ενώ διαδηλωτές, που φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα, επιτέθηκαν εναντίον δημοσιογράφων και όποιου μαγνητοσκοπούσε τα γεγονότα.

Νεαροί εθνικιστές ξεπέρασαν χιλιάδες άλλους διαδηλωτές, που εναντιώνονται στη βία, έκαναν πέρα τα μεταλλικά κιγκλιδώματα κι εξαπέλυσαν έφοδο στην αφύλακτη κεντρική είσοδο της σερβικής Βουλής, στο κέντρο του Βελιγραδίου. Αστυνομικοί που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τους απώθησαν, προτού στήσουν περίμετρο ασφαλείας μπροστά σε αυτό.

Υπέστησαν κατόπιν καταιγισμό αντικειμένων — μπουκαλιών, πετρών, κομματιών μπετόν, φωτοβολίδων... — από τους εθνικιστές διαδηλωτές, που νωρίτερα φώναζαν συνθήματα όπως «δεν θα παραδώσουμε το Κόσοβο» ή «Βούτσιτς κλέφτη», αναφερόμενοι στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αστυνομία αρχικά απέφυγε να κάνει χρήση δακρυγόνων, αλλά εν τέλει οι δυνάμεις της προχώρησαν στην χρήση τους, όπως και στη χρήση ροπάλων, για να αποκρούσει τους νεαρούς, που σε δημοσιεύματα στον σερβικό Τύπο περιγράφονται με όρους όπως «εθνικιστές» ή «χούλιγκαν».

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν την αστυνομία, τέθηκαν υπό κράτηση τουλάχιστον 70 άνθρωποι που φέρονται να ενεπλάκησαν στα επεισόδια. Αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, κατά την εφημερίδα Blic.

Η κεντρική πορεία και συγκέντρωση πάντως νωρίτερα χθες ήταν ειρηνική.

Η χθεσινή ήταν η τρίτη νύχτα βίαιων ταραχών στο Βελιγράδι μέσα στην εβδομάδα. Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την Τρίτη, όταν ο Βούτσιτς ανακοίνωσε πως θα οι αρχές θα επέβαλλαν απαγόρευση κυκλοφορίας τις επόμενες ημέρες, λόγω της επιδείνωσης της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Mass arrests all over #Belgrade last night. Tons of undercover police causing shit too. This is not a conspiracy. The government is doing everything it can to disrupt the protests, using the same authoritarian tactics the people are protesting against. pic.twitter.com/t574oFeWbT