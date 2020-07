Λίγο μετά την υπογραφή διατάγματος βάσει του οποίου η Αγία Σοφία θα μετατραπεί σε τζαμί, η τουρκική ηγεσία, αλλά και πολίτες έσπευσαν να πανηγυρίσουν την απόφαση.

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανέβασε στο Twitter φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται το μνημείο σαν τζαμί.

Αρκετός κόσμος, άλλωστε, άρχισε να συγκεντρώνεται έξω από την Αγία Σοφία, μετά το «πράσινο φως» του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μετατραπεί σε τζαμί.

Όπως δείχνει και εικόνα από τον χώρο έξω από την Αγία Σοφία, οι συγκεντρωμένοι είναι είτε Τούρκοι πολίτες που έσπευσαν να πανηγυρίσουν, είτε τουρίστες.

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, ο ιμάμης έψαλε το προσκλητήριο, από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία.

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML