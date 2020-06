Οι Natalie Maines, Emily Strayer και Martie Maguire που άλλοτε άκουγαν στο μουσικό τους όνομα Dixie Chicks, πλέον θα αποκαλούνται σκέτο Chicks, σύμφωνα με το People.

Το γκρουπ σχηματίστηκε το 1989. Τριάντα χρόνια και πλέον μετά, και υπό τις ογκώδεις διαδηλώσεις που πυροδότησε -μεταξύ άλλων- η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη, το συγκρότημα αποφάσισε να αλλάξει ονομασία, αποχωριζόμενο το "Dixie" - που είναι ένα συνώνυμο του Αμερικανικού Νότου της εποχής του Εμφυλίου.

Οι τρεις γυναίκες, μάλιστα, παρουσίασαν σήμερα ένα νέο τραγούδι, το "March March," στο οποίο παρουσιάζονται εικόνες από τις ιστορικές διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ, υπέρ των δικαιωμάτων μαύρων, γυναικών, μειονοτήτων, του κινήματος Black Lives Matter, αλλά και υπέρ του περιβάλλοντος.

“If your voice held no power, they wouldn’t try to silence you.” - unknown#MARCHMARCH pic.twitter.com/n4hJTaYSri