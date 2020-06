Το κύμα ζέστης που έχει ενσκήψει στην Ευρώπη ώθησε τους Βρετανούς να ξεχυθούν μαζικά στις παραλίες σήμερα, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να καλέσουν την αστυνομία να επέμβει για να τους απομακρύνει, μεσούσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ο υδράργυρος έφθασε τους 33,3 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο του Χίθροου του Λονδίνου, με τη σημερινή ημέρα να είναι η θερμότερη του έτους, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Μπροστά στον συνωστισμό που παρατηρήθηκε στις παραλίες, παρά τις συστάσεις, το δημοτικό συμβούλιο του Μπόρνμουθ, έκανε λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό», προκαλώντας τη συντονισμένη επέμβαση της αστυνομίας.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, το δημοτικό συμβούλιο κατήγγειλε μια «ανεύθυνη» και «σοκαριστική» συμπεριφορά. Όπως επισημάνθηκε, οι τοπικές αρχές επέβαλαν περισσότερα από 500 πρόστιμα για παράνομη στάθμευση, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά παραβίασης της απαγόρευσης κάμπινγκ, όπως και λεκτικής βίας εκ μέρους των πολιτών.

Περισσότεροι από 33 τόνοι απορριμμάτων περισυλλέχθηκαν από τις ακτές σήμερα το πρωί.

How does this make you feel ? Bournemouth Beach This morning at 4:30AM after yesterday’s visitors @Bournemouthecho pic.twitter.com/aNwGjlUuJL

«Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να υποδεχθούμε τόσους επισκέπτες (...). ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, μην έρχεστε, δεν είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε», ήταν η έκκληση που απηύθυνε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βίκι Σλέιντ.

