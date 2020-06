Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ προειδοποίησε τους επισκέπτες του Grand Canyon ότι η ακραία ζέστη κρύβει πολλούς κινδύνους, αφού η θερμοκρασία είναι τόσο υψηλή που διαλύει ακόμη και τα παπούτσια.

«Το Grand Canyon είναι ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί. Η ζέστη μέσα στο φαράγγι μπορεί να διαλύσει τα παπούτσια. Και οι βαριές μπότες πεζοπορίας μπορούν να "παγιδεύσουν" τον ιδρώτα και να προκαλέσουν επώδυνες φουσκάλες. Προτού ξεκινήσετε για την πεζοπορία, να καταλάβετε τα όρια του εαυτού σας και του εξοπλισμού σας».

Αυτό συμβουλεύει με ανάρτηση η υπηρεσία εθνικών πάρκων του Grand Canyon, δημοσιεύοντας- ίσως για όσους είναι δύσπιστοι- ένα διαλυμένο παπούτσι, προφανώς κάποιου που έκανε πεζοπορία στο φαράγγι.

Grand Canyon is an unforgiving environment. The heat inside the canyon can cause shoes to come apart, and heavy hiking boots can trap sweat and lead to painful blisters. Before setting off on a hike, understand the limitations of yourself and your gear. https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/fvB4DgHcl2 — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 22, 2020





Ακολούθησε μια ακόμη ανάρτηση, με προειδοποίηση για τις θερμοκρασίες. «Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν είναι πως όταν η πρόγνωση αναφέρει 44 βαθμούς Κελσίου, αυτή η θερμοκρασία είναι στην πραγματικότητα υπό σκιά. Κάτω από τον ήλιο είναι πολύ πιο ζεστά», ανέφερε το σχετικό tweet.

It's hot—but do you know how hot?



What many don't realize is that when the forecast calls for, say, 112°F/44°C at Phantom Ranch (Like today) this is actually a shade temperature. In the direct sun, it can feel hotter. MUCH hotter.



Hike smart! Visit: https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/emjR5SXGpg — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 23, 2020





Οι προειδοποιήσεις αυτές ήρθαν έπειτα από τις πολλαπλές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έγιναν στο Grand Canyon το προηγούμενο σαββατοκύριακο, εξαιτίας της ακραίας ζέστης.

Grand Canyon National Park News Release: June 22, 2020

Multiple Search and Rescue Incidents Over the Weekend Due to Excessive Heat. https://t.co/qWQFugi9K0 pic.twitter.com/0Siga0bGKx — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 22, 2020





«Κάθε χρόνο, πλήθη απροετοίμαστων πεζοπόρων- που τους δελεάζει η αρχικά εύκολη κατηφορική πορεία- τραυματίζονται, αρρωσταίνουν ή ακόμη και χάνουν τη ζωή τους, κάνοντας πεζοπορία στο φαράγγι», επισημαίνει σχετική ανακοίνωση για την κατάσταση που επικρατεί το καλοκαίρι στο Grand Canyon, ενώ τους προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορεί να καθυστερήσουν εξαιτίας του περιορισμένου προσωπικού, των πολλαπλών περιστατικών αλλά και λόγω της περιορισμένης πτητικής ικανότητας των ελικοπτέρων σε περιόδους ακραίας ζέστης.