Ο Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ότι τον κατασκοπεύει με drone, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που φαίνεται να δείχνουν τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας έχοντας δίπλα του όπλο και μετρητά.

Η μία από τις φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν σε βουλγαρικά ΜΜΕ και τα social media, φέρεται να δείχνει τον Μπορίσοφ να κοιμάται στο υπνοδωμάτιό του στην πρωθυπουργικού κατοικία, με ένα όπλο στο κομοδίνο. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν μόνο το κομοδίνο, γεμάτο με μετρητά και ράβδους χρυσού. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός την αυθεντικότητα κάποιων εκ των φωτογραφιών, αλλά όχι όλων.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk