Ένα βίντεο με τη βίαιη σύλληψη αρχηγού κοινότητας αυτοχθόνων έχει προκαλέσει κατακραυγή στον Καναδά, επαναφέροντας το ζήτημα του συστημικού ρατσισμού των αστυνομικών αρχών απέναντι σε μειονότητες - και μη.

Το υλικό, διάρκειας περίπου 12 λεπτών από κάμερα ασφαλείας του περιπολικού, καταγράφει τη βίαιη σύλληψη του επικεφαλής του "Fort Chipewyan First Nation" στην Αλμπέρτα, Άλαν Άνταμ, ο οποίος γρονθοκοπείται επανειλημμένως από αστυνομικό της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP).

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας αξιωματικός πλησιάζει το όχημα του Άνταμ και της συζύγου του, σε χώρο στάθμευσης καζίνο, με αφορμή μια πινακίδα κυκλοφορίας που είχε λήξει.

Ο διάλογος μεταξύ αστυνομικού και Άνταμ φαίνεται θερμός, με τον πρώτο να ακούγεται να λέει πως «κουράστηκα να με παρενοχλεί η καναδική αστυνομία».

Ενώ οι δυο τους εξακολουθούν να μιλούν σε υψηλούς τόνους, κάποια στιγμή ο αστυνομικός προσπαθεί να συλλάβει τη σύζυγό τού Άνταμ, γυρίζοντας το χέρι της πίσω από την πλάτη της με την ίδια να φωνάζει από τον πόνο.

Τότε, ο Άνταμ αντιδρά, ζητώντας να αφήσει τη σύζυγό του ήσυχη, φερόμενος να σπρώχνει τον αστυνομικό και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο.

Καλούνται ενισχύσεις και κατά τη σύλληψη, ένας δεύτερος αστυνομικός τρέχει με ορμή κατά πάνω του, ρίχνοντάς τον στην άσφαλτο και γρονθοκοπώντας τον αναίτια και επανειλημμένως ενώ του φωνάζει να μην αντιστέκεται.

BREAKING NEWS: Dash-cam footage obtained by CTV News shows Athabasca Chipewyan First Nation Chief Allan Adam getting tackled by Wood Buffalo RCMP officers, then punched in the head and put in a choke-hold. #cdnpoli #RCMP pic.twitter.com/NKJeapPzDN