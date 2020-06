Η μη κυβερνητική οργάνωση Rio de Paz έσκαψε, σε μια συμβολική κίνηση, 100 τάφους στην παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για να αποτίσει φόρο τιμής στους χιλιάδες Βραζιλιάνους που έχουν πεθάνει από τη νόσο Covid-19 και να καταγγείλει την «ανικανότητα» των κρατικών αρχών ενώπιον της πανδημίας.

Οι τάφοι ήταν παρατεταγμένοι σε καμιά δεκαριά σειρές μπροστά από το ξενοδοχείο Copacabana Palace και δύο μαύροι σταυροί διακοσμημένοι με μικρές σημαίες της Βραζιλίας είχαν τοποθετηθεί στην άμμο.

«Στόχος είναι να διαμαρτυρηθούμε για τα διαδοχικά λάθη που διέπραξε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης που η Βραζιλία βιώνει αυτή τη στιγμή», εξήγησε η ΜΚΟ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η όλη εικόνα υπενθύμισε εκείνες των ασφυκτικά γεμάτων κοιμητηρίων σε πολλές πόλεις της χώρας, όπου τάφοι έχουν σκαφτεί βιαστικά εξαιτίας της πανδημίας, ιδίως στο Μανάους (βόρεια).

«Αναπαραγάγαμε εδώ, με φόντο το ντεκόρ μιας καρτ ποστάλ του Ρίο, όσα αντικρίζουμε στα νεκροταφεία μας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν θαφτεί σε τάφους που ανοίχθηκαν καταγής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιο Κάρλος Κόστα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ.

#Coronavirus #COVID19#Brazil: Hundred graves are dug in a symbolic gesture on Copacabana beach by protesters upset with the government's handling of the virus crisis



📷Carl de SOUZA pic.twitter.com/CgcaJ8GSfl