Εταιρείες αθλητικών ειδών και αθλητές παίρνουν θέση μετά την ανάρτηση του Γκρεγκ Γκλάσμαν, εμπνευστή του Crossfit, για τον Τζορτζ Φλόιντ.

Την ώρα που ολόκληρος ο κόσμος καλεί σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, ο Γκρεγκ Γλασμαν, CEΟ της αυτοκρατορίας του Crossfit ανάρτησε στο Twitter «FLOYD-19», απαντώντας σε έναn οργανισμό που είπε ότι ο ρατσισμός ήταν ζήτημα δημόσιας υγείας.

Ο Γκλάσμαν έχει πλέον ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας ότι το CrossFit «δεν θα υπερασπιστεί τον ρατσισμό». Αλλά είναι πλέον αργά.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όλα ξεκίνησαν όταν το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον έγραψε στο Twitter ότι «ο ρατσισμός είναι ζήτημα δημόσιας υγείας».

Σε απάντηση, ο Γκλάσμαν έγραψε «FLOYD-19» κατ' αντιστοιχία της νόσου του κορωνοϊού Covid-19.

Οι οργισμένες αντιδράσεις ήταν άμεσες.

.@CrossFitCEO: "I, CrossFit HQ, and the CrossFit community will not stand for racism. I made a mistake by the words I chose yesterday.



My heart is deeply saddened by the pain it has caused. It was a mistake, not racist but a mistake.